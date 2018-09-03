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В Афганістані внаслідок теракту загинув кандидат у депутати парламенту

3 вересня, 2018 - 13:51
Фото: Reuters

Кандидат в депутати парламенту Афганістану Анвар Ніязі загинув минулого вечора внаслідок теракту в Кабулі.

Про це повідомили в понеділок місцеві ЗМІ з посиланням на управління поліції столиці, передає Інтерфакс-Україна.

Автомобіль, в якому їхав А.Ніязі, був підірваний за допомогою магнітної бомби, поранення отримали троє осіб, які супроводжували політика, йдеться в повідомленні.

Жодна з діючих в країні антиурядових груп поки не взяла на себе відповідальність за теракт.

Парламентські вибори в Афганістані заплановані на 20 жовтня.

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