В Афганістані внаслідок теракту загинув кандидат у депутати парламенту

Кандидат в депутати парламенту Афганістану Анвар Ніязі загинув минулого вечора внаслідок теракту в Кабулі.

Про це повідомили в понеділок місцеві ЗМІ з посиланням на управління поліції столиці, передає Інтерфакс-Україна.

Автомобіль, в якому їхав А.Ніязі, був підірваний за допомогою магнітної бомби, поранення отримали троє осіб, які супроводжували політика, йдеться в повідомленні.

Жодна з діючих в країні антиурядових груп поки не взяла на себе відповідальність за теракт.

Парламентські вибори в Афганістані заплановані на 20 жовтня.