В Україні починаються наймасштабніші міжнародні військові навчання Rapid Trident 2018

На Львівщині в понеділок, 3 вересня, розпочнуться найбільші в Україні міжнародні військові навчання Rapid Trident 2018.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ на офіційній сторінці у Facebook.

"У понеділок, 3 вересня 2018 року, на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (с. Старичі, Яворівський район, Львівська область) відбудеться відкриття найбільших в Україні спільних сухопутних навчань підрозділів Збройних Сил України та армійських підрозділів іноземних держав", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у Facebook Генштабу ЗСУ, Rapid Trident є кульмінацією щорічних багатонаціональних навчань, які засвідчують підтримку України з боку іноземних союзників та парнерів.

Нагадаємо, у 2017 році у навчаннях Rapid Trident взяли участь 2,5 тисяч військовослужбовців з 15 країн світу. Крім України і США у маневрах взяли участь армії з Канади, Болгарії, Грузії, Естонії, Італії, Латвії, Литви, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Туреччини та Великої Британії.