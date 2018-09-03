В Україні запустили пілотний проект "електронний чек"

Державна фіскальна служба запустила пілотний проект із впровадження електронного чеку (e-Receipt).

Про це повідомляє Європейська бізнес асоціація.

"Він є складовою частиною Пілотного проекту щодо застосування новітніх моделей для реєстрації розрахункових операцій та проекту Міністерства фінансів України "Податки це просто", - зазначили в ЄБА.

Повідомляється, що для фіскалізації розрахунків передбачене технологічне рішення, яке не вимагає обов'язкового застосування традиційних реєстраторів та друкування паперових чеків, і може бути встановлене на будь-який електронний пристрій. Сам фіскальний чек можна буде перевірити у відкритій частині електронного кабінету ДФС.

"Використання новітніх технологій з метою фіскалізації операцій замість традиційних касових апаратів вже давно застосовується в ряді високорозвинених європейських держав. Тому ми сподіваємося на успішну реалізацію пілотного проекту та прийняття позитивного рішення щодо використання інноваційних технологій. Таке рішення не лише повністю відповідає духу часу, а й сприятиме заощадженню ресурсів підприємців на використання касових апаратів", - наголосила менеджер Комітету побутової електротехніки Європейської бізнес асоціації Вікторія Куликова.

Також в асоціації привітали поступове впровадження електронного чеку з огляду затратності цього проекту для малого та середнього бізнесу.

"Водночас ми розуміємо представників невеликих компаній, для яких дійсно може бути затратно та складно використовувати касові апарати в господарській діяльності. Саме тому ми повністю підтримуємо пілотний проект уряду, направлений на вивчення можливостей використання поряд з традиційними моделями реєстраторів розрахункових операцій, більш інноваційних та дешевших в експлуатації пристроїв, в тому числі мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків або інших засобів комунікації", - йдеться в повідомленні.

В ЄБА також висловили сподівання, що "електронний чек" стане ще одним кроком на шляху до детінізації економіки.

"Європейська бізнес асоціація завжди підтримувала необхідність детінізації економіки та створення рівних конкурентних умов для всіх суб'єктів господарювання. Одним з інструментів вирішення цієї проблеми та детінізації економіки ми бачимо у фіскалізації всіх господарських операцій", - підкреслили в ЄБА.