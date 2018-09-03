В Україні зростає ринок нових автівок, - Укравтопром

В серпні на українському ринку нових легкових автомобілів було відзначено зростання споживчої активності.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтопрому".

Як зазначається, серпневі реєстрації нових авто збільшилися в порівнянні з минулим роком на 11%.

Також попит на нові легкові автомобілі перевершив і липневий показник на 10%. Свої перші номери в минулому місяці отримали 7,3 тис легкових автомобілів.

Лідером національного ринку в серпні залишається французька марка Renault, яка збільшила свою реалізацію в Україні на 39% відносно свого серпневого результату 2017 року. За місяць 986 нових автомобілів цієї французької марки поповнили український автопарк.

Toyota стала другою за популярністю маркою з результатом 983 авто. У порівнянні з показником річної давності реєстрації автомобілів марки Toyota виросли на 13 відсотків.

На третьому місці Nissan, в активі якого 498 нових машин (+32%).

З 10-відсотковим зростанням четвертий рядок рейтингу посіла KIA, власниками автомобілів цієї марки в серпні стали 477 українців.

Замикає п’ятірку лідерів Hyundai, на автомобілях цієї корейської марки свій вибір зупинили 452 покупці, або на 45% більше ніж роком раніше.

Також в ТОП-10 серпневого ринку нових легкових автомобілів увійшли: Skoda – 404 шт. (+1%); Mazda – 315 шт. (+30%); Volkswagen – 313 шт. (-40%); Ford – 294 шт. (+20%); Suzuki – 277 шт. (+54%).

Найпопулярнішим автомобілем серпня став KIA Sportage, за нього своїми грошима проголосували 338 автомобілістів.