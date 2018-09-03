В українських вишах з'явилась нова спеціальність

За сприянням програми ЄС за напрямком “Розвиток потенціалу вищої освіти” Erasmus+ KA2 в Україні запровадили підготовку магістрів з управління інженерними ризиками на транспорті.

Про це повідомила прес-служба ПАТ "Укрзалізниця", передає УНН.

“Вперше в світі Україна готуватиме магістрів з управління інженерними ризиками на транспорті”, — йдеться у повідомленні.

ПАТ “Укрзалізниця” разом із партнерами працюватиме над проектом підготовки магістерської програми “Управління кризою та інженерними ризиками на транспорті”. Проект увійшов до програми Європейського Союзу за напрямком “Розвиток потенціалу вищої освіти” Erasmus+ KA2. Його ініціатором разом з УЗ виступив Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту. Бюджет проекту — 999 949 євро, термін виконання — 3 роки.

Мета проекту — розвиток інжинірингу ризиків та криз на транспорті для забезпечення інтеграції транспортних систем України, Азербайджану та Туркменістану в глобальну транспорту систему Європи та Азії. Для цього буде створено середовище для навчання висококваліфікованих спеціалістів транспортної галузі, яких потребує сучасний ринок праці, на засадах Болонського процесу та найкращих практик ЄС.

Загалом із майже 900 заявок було відібрано 147 проектів, у тому числі 6 — за участі України. Ці проекти зосереджені на модернізації освітніх програм, серед них — у сферах інженерії для транспортних послуг. Серед 17 партнерів із 6 країн, які працюватимуть над програмою кризового менеджменту на транспорті, — Варшавська політехніка (м. Варшава, Польща), Берлінський технічний університет (м. Берлін, Німеччина), Університет Валансьєна (м. Валансьєн, Франція), компанія ЕСМ (м. Берлін, Німеччина), Бакинський інженерний університет (м. Хирдалан, Азербайджан), Азербайджанський технічний університет (м. Баку, Азербайджан) та ін.

В Україні над проектом працюватимуть також ДНУЗТ — Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Дніпро, Україна), Приазовський державний технічний університет (м. Маріуполь, Україна), Державний університет інфраструктури та технологій (м. Київ, Україна).

За підсумками проекту студенти ДНУЗТ, які закінчать магістратуру за спеціальністю “Управління кризою та інженерними ризиками на транспорті”, отримають також диплом Варшавської політехніки.

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