В Японії поліція почне використовувати нове програмне забезпечення для відстеження кріптовалютних транзакцій

У 2019 році Національне агентство поліції Японії почне використовувати нове програмне забезпечення для відстеження кріптовалютних транзакцій.

Про це повідомляє Coin Telegraph.

"Спеціалізоване ПО допоможе розслідуванню різних кейсів, пов'язаних з незаконними фінансовими операціями з використанням криптовалюти", - йдеться в повідомленні.

Програмне забезпечення було розроблено приватною компанією, назва якої не розголошується.

Повідомляється, що для розробки нового софта Нацагентство поліції виділить 35 млн ієн (315 тис. дол.).

"Спеціальне ПО здатне витягувати дані про транзакції, необхідні для розслідувань. Наприклад, інформацію про операторів бірж віртуальних валют", - йдеться в статті.