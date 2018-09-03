У Єгипті знайшли поселення, яке на 2,5 тисячі років старіше за піраміди

Команда французьких і єгипетських археологів знайшла в дельті Нілу залишки села, яке на 2,5 тисячі років старше за єгипетські піраміди.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вчені виявили декілька сховищ з великою кількістю останків тварин і рослин, а також керамічний посуд і кам’яні інструменти. Ці знахідки, можуть вказувати на те, що люди жили в північній провінції Дакахлія приблизно в 140 кілометрах від Каїра, ще за п’ять тисяч років до нашої ери, тобто це поселення істотно старше найдавніших єгипетських пірамід.

За інформацією портала Science Alert, вчені вважають, що фермери в цьому селі сильно залежали від дощу, і вивчення цих знахідок може допомогти зрозуміти, як виникло і розвинулося іригаційне фермерство, яким в дельті Нілу займалися наступні кілька тисяч років.

Роботи на місці розкопок мають завершитися в наступному сезоні.