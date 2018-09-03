В ЄС почали менше купляти українську агропродукцію

За сім місяців (січень-липень) 2018 року український аграрний експорт до країн ЄС зменшився на 3,7% порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до $3,1 млрд.

Про це розповіла заступник міністра агрополітики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева, повідомили в прес-службі міністерства.

“При цьому, ЄС залишається другим за важливістю ринком в регіональній структурі нашого експорту продукції АПК з часткою 35,3%, поступаючись лише країнам Азії”, – відзначила вона.

За її словами, ТОП-10 найактивніших європейських покупців вітчизняних аграрних та харчових товарів в 2018 році очолюють Нідерланди з часткою 15,5%.

Далі йдуть Польща – 14,5%, Італія – 13,8%, Іспанія – 12,9%, Німеччина – 10,6%, Франція – 6,5%, Бельгія – 3,3%, Великобританія – 3%, Угорщина – 2,8%, Португалія – 2,7%, Румунія – 1,8%.

При цьому, значно збільшився попит на низку українських товарів. Так, м’яса птиці та субпродуктів було експортовано до ринків ЄС майже в 2,2 рази більше, ніж у той самий період минулого року – на $152,1 млн.

Також збільшились обсяги експорту насіння свиріпи або ріпаку – на $73,4 млн або на 96,7%; пшениці – на $52,8 млн (на 52%); сої – на $17,2 млн (на 11,6%); інших горіхів – на $17,1 млн (на 80,8%), овочів бобових сушених – на $10,8 млн (в 3 рази); кондвиробів з цукру – на $10,8 млн (на 78,9%); плодів та горіхів сирих або варених, морожених – на $9,9 млн (на 38,9%); соків – майже на $9,2 млн (на 51,3%); шоколаду та інших продуктів з вмістом какао – на $9,1 млн (на 69,6%).

За цей же період зовнішньоторговельний обіг аграрними товарами між Україною та країнами ЄС збільшився на 4,4% та склав майже $4,6 млрд.

Імпорт в Україну товарів з ЄС збільшився на третину і склав трохи більше ніж $1,5 млрд.

Ключовими товарами імпорту стали продукти для годівлі тварин, шоколад та продукти з какао-бобів, тютюн та вироби з нього, насіння олійних культур, м’ясо та субпродукти та інші харчові товари.