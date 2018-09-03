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Вселенський патріархат вирішив надавати право на помісні церкви без урахування думки Москви, - Порошенко

3 вересня, 2018 - 10:28
Фото з архіву "Дня"

Вселенський Патріархат ухвалив рішення про можливість без урахування думки Москви надавати всім державам права на створення помісної церкви.

Про це повідомив у Twitter Президент України Петро Порошенко.

“Вселенський Патріархат ухвалив рішення про право Вселенського Патріархату без урахування думки Москви надавати всім державам права на створення Помісної Церкви. І в першу чергу Україні — права на створення Помісної Соборної Православної Української Церкви”, — написав Порошенко.

Нагадаємо, Зоря розповів, коли Синакс обговорить надання автокефалії УПЦ.

 

 

Джерело: День

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