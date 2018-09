ЄС вирішила продовжити санкції проти РФ ще на півроку

У Євросоюзі вирішили ще на півроку продовжити санкції проти політиків і компаній з Російської Федерації (РФ) у зв'язку з окупацією українських територій.

Про це в понеділок, 3 вересня, повідомив брюсселський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Тwitter.

За його словами, всього в списку 154 людини і 44 суб'єкта підприємницької діяльності.

"Сьогодні дипломати ЄС вирішили продовжити термін дії візової заборони і заморозити активи ще на шість місяців проти політиків з Росії і сепаратистів у Криму та на Донбасі. Очевидно, Захарченко буде видалений (зі списку, - ред)", - написав Йозвяк.

eu diplomats have today decided to prolong the visa ban and asset freezes by another six months of politicians from #Russia and separatist in #Crimea & #Donbas. Zakharchenko will obviously be removed so 154 ppl and 44 entities. To be confirmed by ambs on wed. #Ukraine