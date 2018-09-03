За добу операції ОС окупанти 16 разів відкривали вогонь, 4 військових поранені

Упродовж минулої доби ситуація в зоні операції Об’єднаних сил стала більш напруженою, проте була цілком контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на офіційній сторінці Facebook.

“Російські окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, ворог не застосовував. Противник вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Шуми, Південне, Кам'янка, Мар'їнка, Березове, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине”, - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів позицій Об’єднаних сил четверо військовослужбовців упродовж доби отримали поранення, ще четверо зазнали легких ушкоджень. Усі вони вчасно евакуйовані з позицій, доставлені до медичних установ та отримують належне лікування.

За даними розвідки, протягом доби трьох окупантів знищено та ще шістьох поранено.

Від початку доби противник чотири рази обстріляв позиції українських військових у районі Пісків, Водяного, Павлополя та Кримського із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед українських військовослужбовців немає.