ЗСУ в "сірій зоні" збили безпілотник окупантів

Українські військові збили безпілотний літальний апарат, який проводив розвідку позицій ЗСУ.

Про це заявив командир оперативно-тактичного угруповання “Північ”, генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

“Ворог вдається до спроб здійснювати розвідку передових позицій та районів розташування наших військ. Так, російсько-окупаційні війська в смузі відповідальності однієї з військових частин оперативно-тактичного угруповання здійснили запуск розвідувального безпілотного літального апарату”, – сказав він.

Кравченко додав, що українські військові не дали безпілотнику зібрати дані – його відразу зафіксували і збили.

“Ворог намагався забрати апарат, для чого під прикриттям вогню із автоматичних гранатометів вислав штурмову групу”, – повідомив генерал.

Проте, українські військові дали “адекватну вогневу відсіч”, тому противнику не вдалося повернути безпілотник.