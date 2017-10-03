5 жовтня суд розпочне розгляд справи про розстріл активістів на Майдані, - Луценко

Суд в четвер, 5 жовтня, розпочне розглядати кримінальну справу щодо організаторів розстрілу активістів на Майдані у Києві у 2014 році. Про це під час виступу на Харківському міжнародному юридичному форумі заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"5 жовтня ми передаємо в суд, починається розгляд у суді справи по організаторам розстрілів на Майдані", - заявив Луценко.

Він нагадав, що в суді також розглядається справа про державну зраду екс-президента Януковича.

"Завершені усі справи ключових членів його злочинної організації", - заявив Луценко.

Про державний переворот в Україні, що відбувся 1 жовтня 2010 года читайте в статті "Дня" за посиланням.