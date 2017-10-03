Аккаунт медіа-волонтера Анни Домбровської у Facebook заблокували

Анна Домбровська забанена у Фейсбуці за "скаргами" російських "ботів". Про це повідомив Айдер Муждабаєв у себе на сторінці.

"Аня Домбровська забанена у Фейсбуці за "скаргами" російських "ботів". Це означає, що її робота по поширенню українських газет уздовж лінії фронту дуже не подобається Кремлю, а Україні - дуже потрібна. Можливо, особливо розлютило те, що більшу частину грошей в останній раз перевели Ані проукраїнські жителі Росії", - підкреслив він.

Це підтвердила і сама Анна Домбровська у своєму Twitter-аккаунті.

Меня заблокировали в Фейсбук. — Анна Домбровская (@amdh2012) October 2, 2017

Нагадаємо, з початку серпня цього року відома волонтерка, російська журналістка Анна Домбровська почала доставляти на схід щотижня 5 тис. примірників «Дня». Ще з липня, як вже писав «День», Анна розповсюджувала жителям прифронтових міст і сіл 9 тис. газет «Вісті Донбасу» та 1 тис. примірників «Дня». А з минулого місяця, за підтримки в доставці від Благодійного фонду сприяння ініціативам газети «День» та творчого об’єднання «Музбат», її зусиллями 5 тис. наших газет на тиждень безкоштовно отримують мешканці сходу. Детальніше читайте у матеріалі «Люди в один ряд ставлять хліб, картоплю, цибулю і... «День».