Цьогоріч ЗСУ отримали 14 нових зразків озброєння

У 2017 році на озброєння української армії було передано 14 зразків нової та модернізованої зброї і військової техніки. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

"Цього року на озброєння ЗСУ прийнято 14 зразків нової та модернізованої зброї і військової техніки. До військових частин поставлено близько 700 одиниць нового і модернізованого озброєння та військової техніки", - сказав речник.

Загалом у 2016-2017 роках на озброєння ЗСУ передано 33 зразки зброї та військової техніки, зокрема, легкий переносний ракетний комплекс "Корсар", штурмовий автомат "Вулкан", 30-мм автоматична гармата, піхотний кулемет, броньовані санітарно-евакуаційні та ремонтно-евакуаційні машини, бронемобіль "Козак-2", вертоліт Мі-2МСБ, малий броньований артилерійський катер, комплект десантної парашутної системи Dedal тощо.

Крім того, допущено до експлуатації у ЗСУ зразки озброєння та військової техніки, які в подальшому можуть бути прийняті на озброєння. Це 60-мм міномет, засоби автоматизації управління артилерією, тренажери стрільця-зенітника переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" та оператора протитанкового ракетного комплексу "Фагот", тепловізійні прилади, прилади нічного бачення, коліматорні приціли, танковий нічний приціл, бронетранспортер БТР-3ДА, бронемобіль "Варта", броньована колісна машина "Дозор-Б" та кілька безпілотних авіаційних комплексів.