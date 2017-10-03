Денісова розповіла про розмір пенсій після прийняття реформи

Глава парламентського комітету з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денісова розповіла, як відбуватиметься осучаснення пенсій після прийняття реформи. Про це йшлося у її виступі під час засідання Верховної Ради, передає Еспресо.TV.

З 1 жовтня відбудеться осучаснення розмірів пенсії відповідно до заробітної плати 3 764 грн. А це майже втричі більше ніж було раніше, наголосила Денісова.

"Планувалося, з 1 жовтня зробити перерахунок пенсій із застосуванням прожиткового мінімуму 1312 грн. Але після врахування пропозицій фракції показник буде 1452 грн, що більше вже на 140 грн", - зазначила Денісова.

За її словами, майже 1 млн українців, які з певних причин не мали повного стажу, отримували пенсію у розмірі 949 грн, але після прийняття реформи розмір пенсії збільшиться майже на 423 грн.

"Вони отримуватимуть не менше ніж 1373 грн", - наголосила Денісова.

Для жінок, які достроково вийшли на пенсію в 55 років, буде скасована норма, що призводить до зменшення розміру пенсії.

Також після прийняття реформи працюючим пенсіонерам сплачуватимуть пенсію у повному розмірі.

"Ми передбачаємо індексацію при розрахунку пенсії без будь-якого рішення Кабміну. Також якщо громадянину не вистачатиме страхового стажу, їй буде надана тимчасова державна допомога у порядку визначеному Кабміну. Також людина може сплатити внески і "купити собі" стаж, якого їй не вистачає", - розповіла глава комітету.

Також Денісова розповіла про пенсії для окремих категорій населення.

"Багато говорилося про шахтарів, яку вони обиратимуть сплату - пенсійну або регресну. Вони заробили собі на одну й іншу пенсію", - зазначила народний депутат.

Нагадаємо, сьогодні ВРУ розглядає пенсійну, судову та медичну реформи.

Про ризики пенсійної реформи читайте у статті "Дня" за посиланням.