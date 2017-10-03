Архітектура – це музика в просторі, ніби застигла музика.
Фрідріх Вільгельм Шеллінг, німецький філософ

Депутати мають розглянути ще 60 поправок щодо судової реформи, - Парубій

3 жовтня, 2017 - 12:45
Фото з архіву "Дня"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерву у ранковому пленарному засіданні на 30 хвилин, на ранковому засіданні парламентарі продовжили розгляд поправок до президентського законопроекту щодо судової реформи, передає УНН.

"Нам залишилося близько 60 поправок", - повідомив очільник парламенту.

Він також закликав комітет ВР з питань правової політики зібратися на засідання для того, щоб проаналізувати обговорення судової реформи.

Нагадаємо, сьогодні ВРУ розгляне пенсійну, судову та медичну реформи.

 

Новини партнерів
Loading...