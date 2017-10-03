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Фрідріх Вільгельм Шеллінг, німецький філософ

Держдеп США вимагає від РФ звільнити Умерова

3 жовтня, 2017 - 18:09
Фото Reuters

Сполучені Штати глибоко стурбовані засудженням та ув'язненням заступника голови Меджлісу кримських татар Ільмі Умерова та закликали звільнити його.

Про це повідомили у Державному департаменті США, пише Reuters.

"Його засудили за опозицію до спроби Росії анексувати Крим та дали жорсткіший вирок, ніж просив російський окупаційний прокурор", - йдеться в заяві Державного департаменту.

У документі США також згадали про кількатижневе примусове психіатричне лікування Умерова в 2016 році.

"Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити Умерова та відмінити його засудження", - підкреслили в Держдепі.

Джерело: День
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