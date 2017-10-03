Facebook найме додаткових працівників через справу про вплив РФ на вибори у США

Компанія Facebook планує найняти протягом 2018 року понад тисячу працівників. Таким чином має бути розширений штат працівників, які контролюють рекламні оголошення, що розміщуються в соціальній мережі на платній основі. Завданням нових працівників буде, зокрема, перевіряти, чи не порушує зміст оголошень правила соцмережі.

Окрім того, Facebook планує більше інвестувати в комп'ютерне забезпечення, яке дозволяє автоматично виявляти і вимикати рекламу. Про це в понеділок, 2 жовтня, повідомляє інформагенція Reuters із посиланням на заяву компанії. Таким чином найбільша соцмережа світу прагне завадити спробам іноземного втручання в вибори в різних країнах.

"Перегляд реклами означає оцінювання не лише змісту оголошення, але й контексту, в якому воно було придбане та аудиторії, для якої воно призначене. Тож ми змінюємо систему перегляду оголошень, щоб приділяти більше уваги цим сигналам", - ідеться в заяві компанії.

У понеділок Facebook також передав Конгресу США копії близько трьох тисяч політичних рекламних оголошень, за допомогою яких російська влада могла намагатися втрутитися в президентські вибори у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, у вересні засновник соцмережі Facebook Марк Цукерберг заявив, що Росія створювала фейкові акаунти для поширення у соцмережі політичної реклами під час останніх виборів президента США.