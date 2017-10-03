Глава МВС Іспанії звинувачує лідера Каталонії у підбурюванні до повстання

Глава МВС Іспанії Хуан Ігнасіо Сойдо звинуватив каталонського лідера Карлеса Пучдемона у підбурюванні регіону до повстання.

Про це повідомляє портал Todos Noticias.

"Ми бачимо як глава каталонського уряду з кожним днем штовхає мешканців Каталонії все ближче до безодні і підбурює до повстання на вулицях" - заявив Сойдо.

Він наголосив, що всі ці "акти ненависті" отримають відповідь згідно з принципами верховенства права.

У середу у Барселоні і ще кількох містах Каталонії проходять протести проти жорстокості іспанської поліції в день референдуму. Демонстранти закликають поліцію залишити регіон, уряд Іспанії захищає поліцейських, стверджуючи, що вони діяли в рамках закону і виконували судове рішення.

Нагадаємо, що влада Іспанії відкидає можливість залучення посередника у каталонській кризі.