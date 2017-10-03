Індекс споживчих цін в Україні за результатами 2017 року складе 10%, - Світовий банк

Світовий банк очікує споживчу інфляцію за підсумками 2017 року на рівні 10%. Про це повідомила сьогодні економіст представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Анастасія Головач під час презентації нового економічного огляду та макроекономічного прогнозу для України, передає УНН.

"Ми очікуємо, що індекс споживчих цін за результатами 2017 року складе 10%. Це найвища межа того інтервалу, який таргетує регулятор", - сказала експерт.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує зростання ВВП України на 2%.