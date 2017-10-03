Іспанія видасть США хакера РФ

Іспанський суд ухвалив рішення про задоволення запиту США на екстрадицію російського програміста Петра Левашова, якого підозрюють у хакерських діях.

Про це повідомляє Reuters.

Левашов був затриманий 9 квітня. Суд в Барселоні провів спільне засідання з мадридським судом по Skype, в ході якого було винесене рішення про арешт росіянина.

Він підозрюється американськими правоохоронцями в причетності до хакерських атак. Американські прокурори вимагають для нього ув’язнення терміном на 52 роки.

Левашов виступає категорично проти екстрадиції і стверджує, що у США проти нього застосовуватимуть тортури задля отримання інформації про його політичну діяльність, оскільки останні 10 років він працював на партію російського президента "Єдина Росія".

Іспанський суд відкинув аргументи захисту росіянина щодо політичного підґрунтя справи.