Клімкін відвідає Катар з робочим візитом

Завтра, 4 жовтня, міністр закордонних справ Павло Клімкін відвідає Катар, де пробуде один день.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"Планується, що в ході перебування у м. Доха Глава зовнішньополітичного відомства України буде прийнятий вищим політичним керівництвом Держави Катар. Відбудуться також переговори Павла Клімкіна з його катарським колегою шейхом Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані та Державним міністром закордонних справ Катару Султаном Аль Мрейхі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, основну увагу в процесі переговорів буде приділено питанням активізації українсько-катарських відносин, насамперед у торговельно-економічній та фінансовій сферах.