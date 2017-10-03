Командувач сил США в Європі запропонував створити "військовий Шенген"

Командувач збройними силами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що в недавніх навчаннях військ Росії і Білорусі взяли участь, за його оцінкою, загалом понад 40 тисяч військовослужбовців.

Як заявив американський генерал журналістам у Брюсселі, кількість учасників навчань була насправді значно більше, ніж заявлених 12 тисяч 700 військовослужбовців на російсько-білоруських навчаннях «Запад-2017», пише "Радіо Свобода".

За його словами, Росія розбила великі навчання на кілька окремих менших частин, щоб уникнути вимоги міжнародного спостереження за ними, але всі ці частини були взаємно пов’язані з військового погляду, і в цьому й полягав весь задум російської влади.

У зв’язку з цим він закликав створити на Заході «військовий шенген», як генерал назвав свою пропозицію створити спеціальні правила транспортування озброєнь і військових вантажів через кордони з тим, щоб сили країн НАТО могли швидко пересуватися Європою і мати можливість стримувати потенційну агресію Росії.

Союз НАТО «повинен мати можливість пересуватися так само швидко, чи й швидше, ніж сили Росії, якщо ми хочемо, щоб наша здатність до стримування була дієвою», сказав Ходжес.

Ходжес додав, що для роботи нових правил необхідне парламентське схвалення.