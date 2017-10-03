Мінрегіон пропонує закласти 1 млрд грн на житло переселенцям, - Веселова

Міністерство регіонального розвитку пропонує закласти мільярд гривень на реалізацію програми "Доступне житло", згідно з якою учасники АТО і внутрішньо переміщені особи можуть отримати держдопомогу при придбанні житла на первинному ринку.

Про це повідомила народний депутат Наталія Веселова в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

«Я подивилася ті бюджетні пропозиції, які подавало Мінрегіон. Так, вони пропонують закласти мільярд гривень на реалізацію програми "Доступне житло", згідно з якою учасники АТО і внутрішньо переміщені особи можуть отримати держдопомогу при придбанні житла на первинному ринку. Далі вони радять передбачити в бюджеті кошти на реалізацію програми молодіжного будівництва, якою можуть скористатися як звичайні громадяни, так і переселенці віком до 35 років», - розповіла вона.

Також Веселова підкреслила, що потрібно створювати сприятливі для життя і розвитку молоді умови.

«Нам необхідно зробити певні кроки назустріч молоді, щоб вона не шукала своє щастя за кордоном. Потрібно так створювати умови, щоб молоді люди залишалися тут і розвивали країну. Ми і так маємо старіючу націю, де працюючий українець утримує півтора пенсіонера. Якщо ми нічого не робитимемо, скоро ситуація зміниться до того, що один працюючий утримуватиме двох пенсіонерів. Потрібно буде піднімати податки тощо. І такими заходами, як підняття мінімальної заробітної плати, тут вже не обійдешся. Щось потрібно робити для того, щоб в Україні було більше людей, які б платили податки. Тому такі програми, про які ми говоримо, працюють на всю країну», - пояснила вона.