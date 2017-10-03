На арсеналі поблизу Калинівки припинилися вибухи, - ДСНС

Станом на ранок вівторка вибухів на арсеналі поблизу Калинівки Вінницької області, де сталася пожежа з подальшою детонацією боєприпасів, не спостерігається. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

"Станом на 7 годину 3 жовтня відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території складу не спостерігається", - йдеться у повідомленні.

Піротехніки очищають місцевість від вибухонебезпечних предметів у 10–кілометровій зоні навколо арсеналу. Обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 18,3 тис. га території, продовжується виконання заявок від населення щодо виявлення підозрілих предметів. Усього з початку виконання робіт отримано та виконано 341 заявку, виявлено та вилучено 720 вибухонебезпечних предметів.

У ДСНС нагадали, що 2 жовтня відновлено навчально-виховний процес дошкільних та освітніх закладів. В повному обсязі відновлено газопостачання населених пунктів.

Нагадаємо, у Вінницькій області межі заборони руху повітряного транспорту звузили до радіуса 5 км з центром у Калинівці, але висоту польотів знову обмежили до вечора 9 жовтня.