NASA зафіксувало ще один астероїд, що пролетів близько від Землі

Астероїд розміром з автобус пролетів в понеділок на порівняно близькій відстані від Землі. Про це пише Space.com.

Скеля, яку назвали 2017 SX17 пролетіла між Землею і Місяцем на відстані 87 тисяч кілометрів від нашої планети.

Цей астероїд був виявлений 24 вересня. Згідно з розрахунками вчених, він робить один оборот навколо Сонця за 467 днів. Розміри небесного тіла становлять приблизно 8 метрів в ширину, а максимальний розмір у поперечнику становить 14 метрів, передає Укрінформ.

Дослідники з Лабораторії реактивного руху NASA в каліфорнійському місті Паседена відзначають, що астероїд з 24 вересня вивчали кілька телескопів, у тому числі Оглядовий телескоп Panoramic і обсерваторія в Арізоні. Загрози для Землі цей астероїд не ніс.