Нові австралійські фрегати обладнають системами ППО, що допоможе превентивно збивати ракети КНДР, - прем’єр

Прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбулл анонсував обладнання австралійських фрегатів системами ППО, що дасть змогу збивати ракети далекого радіусу дії. Мова, зокрема, йде про ті, які походять з Північної Кореї. Про це він заявив під час 17-ї Тихоокеанської та морської виставки у Сіднеї, повідомляє news.com.

«Ми мусимо бути спроможними зустріти загрозу і здолати її», - заявив керівник австралійського уряду.

Раніше така опція була передбачена на окремих кораблях, але зараз уряд переходить до массового та обов'язкового комплектування їх системами бойового управління.

«Цей підхід був недалекоглядним, і ми вважаємо, що це більше не відповідає національним інтересам», - сказав Тернбулл.

За словами командувача австралійського флоту Тіма Барретта, моряки матимуть справу лише з однією стандартною системою.

Згідно з планом фрегати використовуватимуть систему бойового управління Lockheed Martin Aegis з австралійським тактичним інтерфейсом від SAAB Australia, передає Укрінформ.

Наразі участь у тендері на будування нових фрегатів для ВМС Австралії вартістю 30 мільярдів доларів беруть участь три суднобудівні компанії: британська BAE Systems з типом фрегатів 26, італійська Fincantieri з фрегатом FREMM та Navantia з Іспанії з оновленим фрегатом F100. Переможця оголосять наступного року.

Очікується, що робота над проектом розпочнеться у 2020 році на федеральній державній верфі в Осборні (Південна Австралія). Нові фрегати замінять фрегати типу «Анзак».