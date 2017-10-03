Парламент Франції читанні підтримав новий антитерористичний закон

Національні збори (нижня палата французького парламенту) у першому читанні підтримали новий антитерористичний закон, повідомляє Le Figaro.

Законопроект спрямований на "зміцнення внутрішньої безпеки і боротьбу з тероризмом".

За схвалення документа у першому читанні проголосували 415 депутатів, проти були 127, 19 утрималися.

Проти нового антитерористичного закону виступають республіканці і ультраправі з "Національного фронту", а також ліві.

"Я задоволений і думаю, що цей закон захистить французів" - сказав глава МВС Франції Жерар Коллон.

Тепер депутати нижньої палати мають узгодити документ з сенаторами, які внесли свої поправки. Остаточне ухвалення закону очікується до середини жовтня.

Новий закон має замінити собою надзвичайний стан, вперше запроваджений у Франції після терактів у Парижі восени 2015 року і неодноразово продовжений.