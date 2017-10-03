Посол Болгарії побачив нові можливості у законі України про освіту

Новий закон "Про освіту" відкриває можливості для дітей національних громад, що проживають в Україні, добре опанувати як державну, так і рідну мови.

Про це сказав Надзвичайний і Повноважний посол Болгарії в Україні Красімір Мінчев під час зустрічі з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич, повідомляє прес-служба МОН.

"Ми бачимо, що Закон "Про освіту" дає нам нові можливості, аби наші діти добре володіли як українською, так і болгарською мовами", - сказав дипломат.

Він звернувся до міністра з пропозицією, аби разом з українською мовою поліпшити рівень навчання та викладання болгарської.

"З огляду на нові можливості, які відкриває реформа, ми хотіли б, щоб у школах нацменшин діти в результаті набували гідних знань з обох мов. Це і питання обсягу вивчення мови, і питання якості вчителів, і питання підходів та методів викладання, і питання підручників", – наголосив посол.

У свою чергу Гриневич зазначила, що обсяг вивчення рідної мови, а також перелік предметів, що нею вивчатимуться, затверджуватимуться індивідуально для кожної нацменшини на рівні постанови Кабміну.

"Я пропоную створити спільну робочу групу, яка працюватиме комплексно над навчальним планом для болгарської меншини, над створенням підручників, над питанням підвищення кваліфікації вчителів", – сказала міністр.

Сторони також погодились, що для успіху впровадження усіх нововведень у школах з болгарською мовою навчання потрібно провести консультації з представниками меншини від різних регіонів України. Посол запросив міністра, зокрема, на круглий стіл за участю усіх громад, що відбудеться 11 жовтня.