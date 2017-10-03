Поєдинок WBSS між Брієдісом і Усиком може відбутися 20 січня

Бій 1/2 фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) між чемпіоном WBC в першій важкій вазі Майрісом Брієдісом і чемпіоном WBO Олександром Усиком може відбутися 20 січня, повідомляє leta.lv.

Місцем проведення поєдинку згідно з планом є Берлін. Проте організаторів WBSS вразила атмосфера в Ризі, де проводився бій Брієдіса проти Майка Переса, і вони готові знову провести поєдинок такого рівня в столиці Латвії.

В K2 Promotions Ukraine XSPORT.ua дану дату не підтвердили, заявивши, що поки офіційного рішення по даті і місцю бою немає.

Букмекерські контори в бою Усик – Брієдіс віддають перевагу українцю. На перемогу Усика коефіцієнт становить 1,17, на перемогу Бріедіса - 4,5, повідомляє Укрінформ.

Що стосується всього турніру, то Олександр Усик йде фаворитом з коефіцієнтом 1,53. Далі розташовуються Майріс Брієдіс (6,0), Мурат Гассієв (7,0), Юніер Дортікос (9,0) і Кшиштоф Влодарчик (101).

Нагадаємо, нещодавно Усик технічним нокаутом переміг німця Хука.