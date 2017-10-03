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Прихильники Навального мають намір провести пікети із закликом звільнити опозиціонера

3 жовтня, 2017 - 15:18
Фото Reuters

3 жовтня в різних містах Росії прихильники Олексія Навального подають заявки про намір 7 жовтня провести масові пікети із закликом звільнити опозиціонера з-під адміністративного арешту. Однієї із їх вимог є також можливість Навального взяти участь у виборах президента Росії. Із закликом до таких дій виступив штаб опозиціонера, передає Радіо Свобода.

Навальний і начальник його штабу Леонід Волков 2 жовтня були відправлені під адміністративний арешт строком на 20 діб кожний, їх визнали винними в закликах до участі в неузгоджених акціях.

Сам Навальний 7 жовтня збирався провести зустріч із прихильниками в Петербурзі. Він стверджує, що зустріч узгоджена. Влада Петербурга каже, що це не так, і що акції прихильників Навального в центрі міста взагалі узгоджуватися не будуть.

7 жовтня – день народження президента Росії Володимира Путіна, йому виповнюється 65 років. Навальний назвав свій арешт «подарунком Путіну на ювілей».

Нагадаємо, московський суд зобов’язав фонд Навального видалити частину фільму про Медведєва.

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