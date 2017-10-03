Принц Гаррі на "Іграх Нескорених" висловив своє захоплення збірною України

3 жовтня, 2017 - 17:52
Британський принц Гаррі на "Іграх Нескорених" висловив українському спортсмену Вадиму Свириденку своє захоплення збірною України.
Про це Вадим Свириденко розповів під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком, передає Еспресо.TV.
"Журналісти питають, що мені сказав принц Гаррі, коли я вийшов у кінці з нашим прапором. Я нікому не казав, оце кажу в перший раз. Ukrainian team is fantastic and awesome (українська команда фантастична та чудова)", - розповів Свириденко.
Уповноважений президента з питань реабілітації учасників АТО ветеран Вадим Свириденко на "Іграх Нескорених" здобув "бронзу" з веслування на тренажерах у категорії "витривалість на 4 хвилини".
З результатом 891 Вадим розділив третє місце з британським спортсменом.
Джерело: Еспресо