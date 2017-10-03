Принц Гаррі на "Іграх Нескорених" висловив своє захоплення збірною України

Британський принц Гаррі на "Іграх Нескорених" висловив українському спортсмену Вадиму Свириденку своє захоплення збірною України.

Про це Вадим Свириденко розповів під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком, передає Еспресо.TV.

"Журналісти питають, що мені сказав принц Гаррі, коли я вийшов у кінці з нашим прапором. Я нікому не казав, оце кажу в перший раз. Ukrainian team is fantastic and awesome (українська команда фантастична та чудова)", - розповів Свириденко.

Уповноважений президента з питань реабілітації учасників АТО ветеран Вадим Свириденко на "Іграх Нескорених" здобув "бронзу" з веслування на тренажерах у категорії "витривалість на 4 хвилини".

З результатом 891 Вадим розділив третє місце з британським спортсменом.