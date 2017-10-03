Рада ухвалила пенсійну реформу

Верховна Рада України підвищить пенсіонерам соцвиплати принаймні до 1452 грн, проте необхідний страховий стаж буде поступово підвищуватися до 35 років у 2028-ому.

"За" відповідний законопроект проголосували 288 народних депутатів, передає "112 Україна".

Рівень мінімальних виплат для діючих пенсіонерів збільшили напередодні розгляду документу у другому читанні.

"Враховано показник 1452 грн. А це вже не на 61 грн збільшення, а майже на 140, і це тільки мінімум, який згідно з цим законом відбудеться", - сказала представник НФ, голова комітету з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денісова.

Наразі для виходу на пенсію за віком треба 15 років страхового стажу (офіційної роботи зі сплатою страхових внесків). Скільки треба буде після набуття чинності данним законопроектом?

для виходу на пенсію у 60 р. знадобиться 25 років стажу у 2018-му і з кожним роком на 12 місяців більше аж до 35 років у 2028-ому;

для виходу на пенсію у 63 р. - від 15 до 25 років стажу у 2018-му, і так само з кожним роком на 12 місяців більше аж до 25-35 років у 2028-ому;

для виходу на пенсію у 65 р. - щонайменше 15 років страхового стажу у 2019-ому, і з кожним роком верхня межа на 12 місяців більша аж до 15-24 років у 2028 році.

Можна буде "докупити" до 2 років страхового стажу - тобто сплатити внески до пенсійного фонду так, наче ви працювали протягом цього часу. За перший рік треба буде сплатити вдвічі більше, ніж внески з мінімальної зарплатні, за другий - у півтори рази більше.

Якщо розраховувати, виходячи із анонсованої на наступний рік мінімалки 3723 грн, вийде 19 тис. 657 грн за перший рік, 14 тис. 743 грн за другий рік, а отже 34 тис. 400 грн за обидва роки. Як формуються ці суми? Мінімальний внесок до пенсійного фонду (22% мінімальної зарплатні), помножений на 12 місяців, помножений на передбачений законопроектом коефіцієнт.

При чому з 1 січня 2028 року у разі наявності 40 і більше років страхового стажу пенсія за віком призначається незалежно від віку. А якщо людина не здобула достатнього страхового стажу до досягнення пенсійного віку, їй призначать соцдопомогу в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом на час призначення соцвиплати (у 2017 році такий прожитковий мінімум складає 1312 грн з 1 травня і 1373 грн - з 1 грудня).

Документ передбачає, що до страхового стажу включать такі періоди: