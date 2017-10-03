Саакашвілі подав прохання про надання йому політичного притулку в Україні

3 жовтня, 2017 - 16:31
Екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі подав прохання про надання йому статусу особи, що потребує додаткового захисту в Україні. Про це повідомив його адвокат Маркіян Галабала, передає РБК-Україна.
Заява до Держміграційної служби Львівщина була подана 11 вересня.
"Він просить статусу особи, яка потребує додаткового захисту. Політичний притулок - це побутова назва цього статусу", - сказав адвокат.
Про повернення екс-президента Грузії до України читайте у статті "Дня" за посиланням.