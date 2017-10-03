Сепаратисти 17 разів порушили перемир’я, найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку

За минулу добу підтримувані Росією сепаратисти збільшили кількості обстрілів українських укріплень на Донецькому напрямку, повідомляють у Міноборони.

Так, ввечері проросійські найманці понад 3 години з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по південно-східних околицях Авдіївки. А з озброєння БМП ворог двічі обстрілював наші укріплення біля Зайцевого. Крім того, вночі під вогнем противника опинились захисники Майорська і Невельського.

На Луганському напрямку близько 18 години окупанти застосовували гранатомети і стрілецьку зброю на підступах до селища Донець. А неподалік Кримського зафіксована робота 82-міліметрового міномету ворога.

На Приморському напрямку після 18 години зберігалася тиша.

Загалом, від початку доби незаконні збройні формування 17 разів порушили перемир’я. Враховуючи загрозу життю, бійці АТО 12 разів відкривали вогонь у відповідь. Унаслідок бойових дій — втрат серед наших захисників немає.