Сьогодні розпочнеться спецконфіскація майнових прав на ФК "Металіст", - Луценко

Процедура спецконфіскації майнових прав на футбольний клуб "Металіст", який належить олігарху Сергію Курченку, має розпочатися сьогодні. Це анонсував Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.

"Футбольний клуб "Металіст" буде належати не втікачам-клептократам, а харків’янам", - сказав Ю.Луценко.

За його словами, сьогодні Харківське відділення виконавчої служби проводить через суд рішення про повернення в державну власність ФК "Металіст", який належить олігарху С.Курченку.

Ю.Луценко нагадав, що це другий випадок спец. конфіскації майна.

"Я хочу подякувати ГПУ і особисто Генеральному прокурору, що фахівці, слідчі, прокурори змогли на підставі чинного закону, досить складного, про спец. конфіскацію домогтися в суді справедливості, отримати відповідний вирок і рішення про спец. конфіскацію", - сказав П.Петреннко.

За його словами майнові права будуть намагатися повернути у державну власність якнайшвидше.