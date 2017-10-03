Сьогодні в АТО бойовики застосували "Гради", - прес-центр

У зоні проведення АТО бойовики вперше від початку "шкільного перемир'я" обстріляли позиції українських військовиків із реактивної системи залпового вогню "Град".

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

О 16:00 бойовики випустили 15 снарядів з "Граду" по опорних пунктах сил АТО на підступах до Гнутового Донецької обл.

Також у штабі АТО повідомили, що стан двох бійців, поранених під час обстрілу Гнутового та Авдіївки, оцінюють як задовільний.

"Постраждалим відразу була надана кваліфікована медична допомога. На даний момент стан їх здоров'я задовільний", - заявили в штабі.

Загалом із півночі в зоні АТО зафіксовано 4 випадки порушення перемир'я з боку противника.