Сьогодні ВРУ розгляне пенсійну, судову та медичну реформи

Нардепи у вівторок продовжать розгляд законопроекту "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адмінсудочинства України та інших законодавчих актів", який входить до пакету судової реформи.

Про це йдеться у порядку денному засідання парламенту 3 жовтня, повідомляє Укрінформ.

Крім того, парламентарії мають затвердити порядок денний сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

Передбачено також розгляд ще двох законопроектів щодо судової реформи - про внесення зміни до статті 540 Митного кодексу України щодо примусового виконання постанови органу доходів і зборів або суду про накладення штрафу та про внесення зміни до статті 23 Бюджетного кодексу України щодо бюджетних призначень на забезпечення діяльності Конституційного Суду України. Проте їх планується розглянути вже після розгляду пенсійної реформи.

У ВР запланований розгляд законопроектів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій та про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо підвищення пенсій.

Заплановано і розгляд законопроектів щодо реформування медицини, зокрема про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів та про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів.

Як відомо, народні депутати у четвер, 7 вересня, розпочали розгляд законопроекту № 6232, яким передбачається внесення змін до Господарського, Цивільного процесуальних кодексів, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів. Розгляд законопроекту, до якого подано 4383 поправки, депутати розглядають упродовж шести пленарних днів і дійшли до 3811-ої поправки.

Згідно із Регламентом Верховної Ради розгляд одного законопроекту може тривати довше ніж одне засідання, але не може перериватися розглядом інших питань.