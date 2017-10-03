Стало відомо, хто отримає Нобелівську премію з фізики за 2017 рік

Нобелівська премія в галузі фізики присуджена в 2017 році Райнеру Вайсу (1/2), Баррі Баришу і Кіпу Торну (1/4) за винахід детектора гравітаційних хвиль і їх дослідження. Про це Нобелівський комітет оголосив під час спеціальної прес-конференції у Стокгольмі.

У свою чергу, цього року обсяг грошової винагороди, яку отримають лауреати Нобелівської премії 2017 року, збільшився на 12,5 відсотків - із восьми до дев'яти мільйонів шведських крон (тобто на 124 тисячі доларів до 1,12 мільйона доларів у перерахунку).

Нагадаємо, Нобелівську премію в галузі фізіології та медицини за 2017 рік отримають американці Джеффрі Холл, Майкл Розбаш і Майкл Янг за дослідження добових ритмів.