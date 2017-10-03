Суд залишив без задоволення клопотання визнаного причетним до катастрофи Іл-76

Колегія суддів апеляційного суду Дніпропетровської області залишила без задоволення клопотання генерала Віктора Назарова, якого Павлоградський суд визнав винним у службовій недбалості, що призвела до катастрофи військового літака Іл-76 влітку 2014 р. Про це у Facеbook повідомив адвокат постраждалих Віталій Погосян.

"Клопотання обвинуваченого Назарова В.М. та його захисника про повторне дослідження доказів та допит свідків колегія суддів апеляційного суду Дніпропетровської області залишила без задоволення!!! Лише дослідити повторно висновок комісійної військово-тактичної експертизи", - написав Погосян.

3 жовтня апеляційний суд Дніпропетровської області продовжив розгляд апеляції генерала Назарова.

У залі судового засідання родичі загиблих у катастрофі ІЛ-76 військовослужбовців вивісили у залі судових засідань плакат и", Іл-76: останній політ 49", так, щоб генерал Назаров та його адвокат сиділи саме під цим плакатом, повідомляє Укрінформ.

Літак Іл-76 із українськими десантниками був збитий 14 червня 2014 року озброєними бойовиками в аеропорту Луганська. Тоді загинули 40 десантників й 9 членів екіпажу.

На лаві підсудних опинився генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії очолював Штаб антитерористичної операції, за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до служби, вчинене в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків).

Павлоградський міськрайонний суд на Дніпропетровщині засудив його до 7 років ув’язнення, однак Назаров подав на апеляцію.

Нагадаємо, раніше звинувачений в катастрофі Іл-76 генерал Назаров оскаржував рішення суду.