У будинку чоловіка, що розстріляв 59 людей у Лас-Вегасі, знайшли 18 одиниць зброї

18 одиниць стрілецької зброї, декілька тисяч патронів, а також вибухові речовини знайшли у будинку чоловіка, що відкрив стрільбу біля казино Mandalay Bay в центрі Лас-Вегаса і вбив 59 осіб. Про це увечері в понеділок, 2 жовтня, заявив представник місцевої поліції Джозеф Ломбардо, повідомляє Deutsche Welle.

«В автомобілі 64-річного Стівена П. знайдено також декілька фунтів нітрату амонія, який може використовуватися для виготовлення бомб», - йдеться в повідомленні.

Раніше в готельному номері, з вікна якого Стівен Педдок ймовірно вів стрільбу, було виявлено до 19 одиниць зброї.

У ніч на 2 жовтня Стівен Педдок розстріляв з автоматичної рушниці глядачів концерту кантрі-музики, що проходив просто неба на бульварі Лас-Вегас-Стріп. Той, що стріляв діяв самостійно і, за словами шерифа, наклав на себе руки до прибуття поліції. Терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІД) затверджувало про свою причетність до інциденту, але ФБР не знайшло зв'язку між злочинцем і ІД.

В результаті атаки в центрі Лас-Вегаса, за останніми даними, загинули 59 і поранено 527 осіб.