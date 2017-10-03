У День єдності ФРН Штайнмаєр застеріг від нових мурів у суспільстві

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час свого виступу на урочистостях з нагоди Дня німецької єдності застеріг від "нових мурів" у німецькому суспільстві. Про це він сказав у Майнці у вівторок, 3 жовтня.

За його словами, великий Берлінський мур, який колись розділяв країну на дві частини, впав, проте нещодавні вибори до Бундестагу засвідчили, що "виникли інші мури, менш помітні, без колючого дроту та смуги смерті". Штайнмаєр не сказав прямо про успіх на виборах правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини", але наголосив, що "стіни з відчуження, розчарування та люті" у декого в суспільстві стали такими міцними, що через них вже не проникають інші аргументи.

"За цими стінами розпалюється глибока недовіра до демократії та її представників", - зауважив президент ФРН. Він також висловив свій жаль з приводу того, що у сучасному суспільстві також виникли стіни між бідними та багатими, між містами і селами, між життям в реальному світі та онлайн-життям.

У своєму виступі Штайнмаєр згадав і про кризу біженців у Європі та роль ФРН у ній, зазначивши, що реалії світу та можливості країни з прийому мігрантів мають бути узгоджені. "Біда людей ніколи не повинна залишати нас байдужими", - наголосив Штаймаєр. Він також додав, що потрібна чесність у дискусії щодо міграції та того, якою вона має бути, і законні шляхи міграції та контроль.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель закликав керівництво Іспанії та Каталонії до діалогу після референдуму.