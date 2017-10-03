У Facebook може з'явитися своя версія Face ID - авторизація користувача для доступу до його облікового запису через ідентифікацію особи.

Про це повідомляє Ain.ua.

Однак, поки що ця функція розглядається не як один з основних способів авторизації, а як допоміжна опція при відновленні доступу до аккануту.

"Ми тестуємо нову функцію для тих користувачів, які хочуть швидко і просто авторизуватися під час відновлення доступу до аккаунту. Ця функція буде доступна тільки на тих пристроях, з яких ви вже заходили в мережу. Це - ще один крок, поряд з двухфакторной авторизацією по SMS, який ми робимо для того, щоб власники акаунтів могли підтвердити свою особистість", - повідомили в компанії виданню TechCrunch.

Якщо виявиться, що функція дійсно корисна для користувачів і її не скомпрометують хакери, Facebook зробить її доступною для більшого числа людей.