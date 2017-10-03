У Греції журналісти знову проводять добовий страйк

Грецькі журналісти проводять добовий страйк на знак протесту проти недостатнього фінансування галузевого фонду соціального страхування через урядові заходи жорсткої економії. Про це повідомляє ABC News.

Протягом доби з 06.00 на грецьких радіо і телеканалах не виходитимуть випуски новин. Сайти новин також перестали оновлюватися, а в середу 4 жовтня газети не вийдуть з друку.

Головна профспілка журналістів Греції ESIEA закликала уряд країни ухвалити закони, що забезпечують достатнє фінансування галузевого фонду соціального страхування.

Греція на вимогу міжнародних кредиторів змінила механізми роботи фондів соціального страхування, в результаті чого журналісти побоюються за фінансування своїх пенсій і медичного забезпечення.

Нагадаємо, раніше грецька асоціація журналістів оголошувала 24-годинний страйк на знак протесту проти закриття спеціального фонду охорони здоров'я працівників ЗМІ.