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У Канаді відбулась інавгурація нового генерал-губернатора

3 жовтня, 2017 - 09:37
Фото Reuters

Колишня астронавтка Жулі Пейєтт стала новою генерал-губернаторкою Канади. В Оттаві відбулася церемонія її  інавгурації. Пейєтт офіційно представлятиме у цій країні королеву Великої Британії й буде де-юре главою держави, повідомляє Укрінформ.

У зв’язку із цією знаковою подією, гармати поблизу будівлі федерального парламенту Канади двічі зробили залп з 21 постріла, і над містом пролетіли дві пари винищувачів Військово-повітряних сил Канади. Новопризначений генерал-губернатор також проінспектувала почесну варту. 

Згідно із визначеною процедурою, генерал-губернатор Канади призначається главою Британського Королівства за порадою чинного прем'єр-міністра країни. 

53-річна Жулі Пейєтт за освітою є комп’ютерним інженером, але у 1992 році була відібрана серед 5330 охочих і стала космонавтом. За свою космічну кар’єру брала участь у двох місіях до Міжнародної космічної станції і працювала головним астронавтом Космічного агентства Канади. Нині вона залучена до багатьох громадських проектів. Цікаво, що уродженка Монреалю Пейєтт знає шість мов і стала першою канадкою, яка побувала на борту МКС.

Відповідно до конституції Канади, генерал-губернатор має дуже широкі повноваження. Він або вона приймає присягу у прем'єр-міністра та членів його кабінету, має право розпускати парламент та оголошувати вибори, а також затверджує усі закони. Однак на практиці переважно виконує представницькі функції.  

З вересня 2010 року обов'язки генерал-губернатора Канади виконував Девід Джонстон, який до призначення був відомим академіком. 

На цій посаді Пейєтт не стане першою жінкою, адже до неї цю відповідальну роль вже тричі виконували жінки.

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