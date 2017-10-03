Через два дні після проведення референдуму про незалежність від Іспанії, у Каталонії розпочався загальний національний страйк, скликаний профспілками. Про це повідомляє El Pais.

За даними видання, у зв'язку зі страйком буде здійснюватися мінімальне обслуговування пасажирів лише у години пік (з 6.30 до 9.30 та з 17.00 до 20.00) у метро, автобусами та залізницею.

Повідомляється, що сьогодні вранці у Барселоні та Реусі тисячі людей прийшли до кількох поліцейських відділків, протестуючи проти дій поліції під час референдуму, де постраждали майже 850 осіб.

Окрім того, у зв'язку зі страйком каталонці почали блокувати дороги. За останніми даними, було заблоковано вже 12 доріг.

Напередодні про приєднання до загального страйку оголосили у футбольному клубі "Барселона".

Раніше повідомлялося, що одна з двох найголовніших профспілок Іспанії закликала провести 3 жовтня загальний страйк у Каталонії у зв'язку з насильством поліції під час каталонського референдуму.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ України вважають нелегітимним референдум про незалежність Каталонії і переконані, що Іспанії вдасться демократичним шляхом вирішити внутрішньополітичні проблеми.