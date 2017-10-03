У Києві масово зносять МАФи біля метро "Лісова"

У Києві біля станції метро "Лісова" масово зносять МАФи. Про це повідомляє "112 Україна".

Зазначається, що біля станції метро почали масово зникати кілька торгових точок, а також кіоски, які стояли біля ринку на вул. Кіото.

Як розповідають місцеві мешканці, демонтаж розпочали минулого тижня. За їхніми словами, усе відбувалося тихо, продавці реагували вкрай спокійно. Люди з розумінням ставляться до демонтажу цих споруд біля метро, однак здивовані, чому прибирають кіоски біля ринку.

У "Київблагоустрої" розповіли, що не мають відношення до знесення кіосків на станції метро "Лісова", і зазначають, що цим займається власник земельної ділянки, де розташовано торгові точки.

Нагадаємо, у серпні міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що Київська міська державна адміністрація має намір демонтувати 1200 незаконних МАФів до кінця року.