У Лас-Вегасі оголосили надзвичайний стан

Влада округу Кларк штату Невада оголосила надзвичайний стан у Лас-Вегасі після того, як кількість загиблих у результаті стрілянини зросла. Про це повідомляє видання The Daily Star.

Влада штату зауважила, що такі заходи були впроваджені через те, що великі скупчення людей створюють привабливі цілі для терористів, які можуть завдати шкоди ще більшій кількості осіб.

Наразі відомо, що кількість жертв в результаті інциденту зросла до 59, також зазначається, що під час стрілянини зазнали поранень 527 людей.

Нагадаємо, 18 одиниць стрілецької зброї, декілька тисяч патронів, а також вибухові речовини знайшли у будинку чоловіка, що відкрив стрільбу біля казино Mandalay Bay в центрі Лас-Вегаса.