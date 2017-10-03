У Литві на півроку зупинили мовлення російського каналу ТВЦi

Литва на півроку припинила ретрансляцію російського телеканалу ТВЦi, якого звинувачують у підбурюванні до війни і розпалюванні ненависті.

Про це повідомляє портал Delfi.

Литовська комісія з питань телерадіомовлення прийняла рішення зупинити ретрансляцію каналу, констатувавши, що порушення на цьому телеканалі повторюються, а застосовані раніше санкції не дали результатів.

Це рішення комісії санкціонував Вільнюський окружний адміністративний суд.

Увагу комісії привернули коментарі, зроблені в програмі "Право знати" 10 червня депутатом Державної Думи Росії Володимиром Жириновським, які, як встановила комісія, підбурювали до війни, розпалювали ненависть і нетерпимість між народами.

Жириновський говорив про окупацію України і Придністров'я. Представники телеканалу, які надіслали письмові роз'яснення та брали участь у засіданні комісії, порушення не визнали.

Литва через порушення почала обмежувати трансляції російських каналів з 2014 року, коли Росія анексувала Крим і стала підтримувати сепаратистів на Сході України. Ретрансляція ТВЦі в цьому році вже зупинялася на місяць. ТВЦі належить російській державній телевізійній компанії "ТВ центр".